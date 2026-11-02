От 3 недель до 2,5 месяцев: эксперт назвал реальные сроки доставки иномарок в Россию

Эксперт Агапов раскрыл жесткие реалии ввоза в РФ авто из Китая, США и Кореи

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Российский рынок по-прежнему позволяет заказывать иномарки по параллельному импорту. Основатель SferaCar Сергей Агапов рассказал Авто Mail, сколько реально ждать машину из разных стран.

Быстрее всего заказанное авто придет из Японии — примерно за 3 недели. Из Китая до порта Владивостока и из Южной Кореи ждать 3–4 недели, а из США — около 2,5 месяцев. К этим срокам нужно добавить доставку автовозом или по железной дороге до города клиента — она зависит от региона, маршрута и условий. Для санкционных автомобилей из Японии действуют отдельные тарифы со сроками до 1,5–2,5 месяцев.

По словам Агапова, сроки зависят от страны и региона покупки, наличия подходящего авто и маршрута. Влияют также подготовка документов, ожидание отправки, таможенное оформление и доставка по России. При поиске редких моделей или конкретной комплектации времени уходит больше.

Чаще всего доставка затягивается из-за задержек отправки, непогоды (например, ураганного ветра), праздников в странах отправления и доставки, загруженности портов и таможни. При заказе из Китая дополнительное время может уйти на нюансы работы дилера и логистику внутри страны, а также на оформление документов, лабораторию и ожидание места на автовозе или в железнодорожном составе.

Полностью исключить задержки невозможно — часть процесса зависит от перевозчиков и таможни. Снизить риски можно, если заранее согласовать бюджет и требования к автомобилю, вовремя оплачивать счета и оперативно предоставлять документы.

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