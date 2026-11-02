Акция дилера: Названы новые цены на комплектации кроссовера Volga K50

ЗР: Volga K50 подешевел до 3 999 000 рублей при оплате наличными

Общество

С ноября 2026 года популярный российский кроссовер VolgaK50 стал доступен на авторынке с рекордными дисконтными программами при условии полной оплаты наличными средствами. Размер дистрибьюторской выгоды зависит от выбранной модификации и достигает наибольшего значения за всю историю продаж марки. Специальные условия позволяют существенно снизить финальную стоимость автомобиля в сравнении со стандартными прайс-листами, пишет За рулем.

Размер прямой скидки при наличном расчете составит 350 тысяч рублей для комплектаций «Комфорт» и «Премиум», а для топового исполнения «Эксклюзив» выгода достигнет 400 тысяч рублей. С учетом акции базовую версию кроссовера можно приобрести за 3 999 000 рублей, средняя комплектация обойдется в 4 299 000 рублей, а флагманская — в 4 399 000 рублей. Автопроизводитель подчеркивает, что акционное предложение за наличный расчет не суммируется с другими маркетинговыми программами и кредитной поддержкой.

Параллельно в дилерской сети продолжает действовать стандартная октябрьская скидка дистрибьютора: 100 тысяч рублей на версии «Комфорт» и «Премиум» и 150 тысяч рублей на версию «Эксклюзив». При использовании исключительно стандартных дистрибьюторских программ финальная стоимость кроссоверов Volga K50 варьируется от 4 249 000 до 4 649 000 рублей.

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