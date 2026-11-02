Первая лига: Московское «Торпедо» отправило в отставку Александра Сторожука

Московский футбольный клуб «Торпедо» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Александром Сторожуком. Российский специалист проработал на своем посту около шести месяцев — двухлетний трудовой договор был подписан в мае 2026 года. О кадровом решении руководства автозаводцев сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал столичного клуба.

На момент ухода Сторожука «Торпедо» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Первой лиги, сохраняя претензии на борьбу за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Однако причиной кадровых изменений могло стать неудачное выступление автозаводцев в Кубке России: команда завершила борьбу за трофей уже на стадии четвертого раунда Пути регионов, уступив ярославскому «Шиннику».

До перехода в «Торпедо» Александр Сторожук возглавлял грозненский «Ахмат» (с июня по август 2025 года). В ходе своей тренерской карьеры специалист также работал у руля тульского «Арсенала», основы и дублирующего состава «Краснодара». Имя нового наставника столичного клуба пока не разглашается.