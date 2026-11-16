Дивиденды, купоны и продажа квартиры: почему налоговая нагрузка вырастет не только у зарплат

С 1 января 2027 года в России может измениться порядок расчета НДФЛ: законопроект с поправками прошел первое чтение в Госдуме, второе запланировано на 19 ноября. Предлагается ввести пятиступенчатую шкалу — от 13 до 22% в зависимости от годового дохода. Доходы до ₽2,4 млн будут облагаться по ставке 13%, от ₽2,4 млн до ₽5 млн — 15%, от ₽5 млн до ₽20 млн — 18%, от ₽20 млн до ₽50 млн — 20%, свыше ₽50 млн — 22%, передает РБК .

Повышенные ставки применяются только к части дохода, превышающей соответствующий порог. Для участников СВО, а также отдельных выплат с районными коэффициентами и северными надбавками предполагается сохранить особый порядок налогообложения.

Налоговый консультант, основатель компании СМАРТДЕЛО Юлия Хайдер предупредила, что изменения могут затронуть не только зарплаты: основную базу предлагают расширить за счет доходов от продажи недвижимости, дивидендов, операций с ценными бумагами, купонов и цифровых финансовых активов, поэтому совокупная налоговая нагрузка у части граждан вырастет.

При годовом доходе ₽6 млн НДФЛ по предлагаемой шкале составит ₽882 тыс.: первые ₽2,4 млн — по 13%, следующие ₽2,6 млн — по 15%, оставшийся миллион — по 18%. Средняя ставка в таком случае — 14,7%.

Изменения затронут и инвестиционные доходы. Управляющий директор управления инвестиционной экспертизы и продуктовых решений «СберИнвестиций» Михаил Знаменский привел пример: при прибыли ₽150 тыс. после налога по ставке 13% инвестор сохранит ₽130,5 тыс., при ставке 22% — ₽117 тыс. Разница составит ₽13,5 тыс. Одним из инструментов оптимизации остается ИИС-3: он предусматривает налоговые льготы при соблюдении установленных условий и снижает нагрузку на долгосрочные вложения.