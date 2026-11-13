Ошибка формулы: почему демографический апокалипсис 2026 года отменился

Science: ученые развеяли вопрос, откуда взялась дата апокалипсиса 13 ноября

Общество

Пятница, 13 ноября 2026 года, которую в социальных сетях активно обсуждали как предсказанную учеными дату апокалипсиса, прошла без каких-либо глобальных потрясений. Поводом для ажиотажа послужила знаменитая статья под названием «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года от Рождества Христова», опубликованная в научном журнале Science еще в ноябре 1960 года группой исследователей из Иллинойсского университета — Хайнцем фон Ферстером, Патрисией Морой и Лоуренсом Амиотом. Авторы работы не приводили никаких свидетельств грядущей планетарной катастрофы, а лишь продемонстрировали гиперболическую формулу демографического роста: при сохранении темпов размножения середины XX века кривая численности населения устремлялась в математическую бесконечность именно в районе 2026 года.

День рождения автора и погрешность расчетов

Сами исследователи еще при публикации подчеркивали, что их уравнение представляет собой не эсхатологическое пророчество, а остроумное математическое упражнение, призванное привлечь внимание к проблеме перенаселения. В расчетах закладывалась статистическая погрешность около пяти с половиной лет, а выбор конкретной даты — 13 ноября — оказался изящным литературным приемом: именно в этот день в 1911 году родился ведущий автор статьи Хайнц фон Ферстер. Тот факт, что в календаре 2026 года 13 ноября выпало на пятницу, лишь усилил мистический ореол вокруг публикации спустя шесть с половиной десятилетий.

Почему модель устарела: актуальные данные ООН

Гиперболический прогноз середины прошлого века не реализовался на практике из-за фундаментального демографического перехода: формула не учитывала, что по мере урбанизации, роста уровня жизни и образования семьи по всему миру начнут заводить значительно меньше детей. Уже с 1990-х годов темпы прироста населения Земли стали неуклонно замедляться. Согласно актуальным оценкам Организации Объединенных Наций, в 2024 году на планете проживало около 8,2 млрд человек, а своего исторического максимума в 10,3 млрд жителей человечество достигнет лишь к середине 2080-х годов, после чего численность населения планеты перейдет к плавному снижению.

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