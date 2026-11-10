На Всероссийском конгрессе наблюдателей определили ключевые направления развития общественного контроля

В Москве на площадке Общественной палаты РФ завершился двухдневный Всероссийский конгресс наблюдателей, собравший представителей из всех 89 регионов России. Участники мероприятия подвели итоги прошедших избирательных кампаний и определили направления развития института общественного контроля.

В работе конгресса приняли участие общественные наблюдатели, юристы, политологи и эксперты в сфере избирательного права. По оценке участников, прошедшие выборы прошли без нарушений благодаря комплексному мониторингу на всех этапах голосования.

Сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алексей Песков пояснил, что тотальный контроль включает работу на избирательных участках, присутствие в территориальных комиссиях, мониторинг видеонаблюдения и деятельность центров общественного наблюдения. По его словам, активность наблюдателей востребована и в межвыборный период.

Председатель Ассоциации НОМ, член СПЧ Александр Брод заявил, что выборы демонстрируют зрелость общества и политических сил, а все предложенные на конгрессе идеи войдут в новый итоговый доклад ассоциации.

Ответственный секретарь СПЧ, сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Точенов отметил, что объединение опыта участников поможет выстроить траекторию дальнейшего развития общественного контроля.

Председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Максим Григорьев и эксперт НОМ, член Общественной палаты РФ Владимир Шаповалов подчеркнули практическую ориентированность представленных инициатив и необходимость внедрения общественного контроля в различные сферы.

Член Общественной палаты РФ, эксперт НОМ Светлана Замарацкая отметила высокий уровень подготовки участников, сравнив собравшихся с научным советом будущего Университета российского наблюдателя.

Работа конгресса велась в рамках четырех профильных секций: стандарты качества наблюдения, цифровые технологии и ИИ, взаимодействие с медиа, а также институциональные механизмы и просвещение. По итогам обсуждений участники предложили развивать сообщество по пяти ключевым направлениям: открытие региональных центров развития компетенций; проработка цифровой и когнитивной безопасности наблюдателей; создание ИИ-помощника для общественного наблюдателя; внедрение единой интеллектуальной информационно-аналитической системы мониторинга; запуск медиамастерской и позиционирование наблюдения как инструмента личностного роста.

Участники конгресса оказались едины в оценке: именно тотальный контроль и наблюдение не позволили допустить нарушений на прошедших выборах.

Организатором конгресса выступили общероссийское общественное движение «Корпус „За чистые выборы“ совместно с Общественной палатой РФ и Ассоциацией „Независимый общественный мониторинг“.