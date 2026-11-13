«Производительность вместо офиса». Названы сферы, где возможна четырехдневная рабочая неделя

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев в интервью РИА Новости сообщил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в сферах, где производительность труда не зависит от присутствия сотрудника в офисе. По его словам, речь идет о проектной и аналитической деятельности, а также об IT-сфере.

Черногаев отметил, что наиболее реалистичен такой переход там, где результат труда определяется не количеством часов присутствия человека на рабочем месте, а его производительностью. Он уточнил, что это может быть значительная часть офисной, проектной, аналитической работы, IT-сфера, а также отдельные административные и инженерные функции.

По словам главы ФНПР, сокращение рабочего времени возможно и на производствах, где автоматизация позволяет выпускать прежний объем продукции за меньшее время. Часть эффекта от роста производительности, по его мнению, следует направлять на улучшение условий труда.

Вместе с тем Черногаев считает, что такой переход затруднителен на производствах с непрерывным циклом, в энергетике, металлургической, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также в сферах, требующих круглосуточного обслуживания. В этих случаях он призвал совершенствовать сменные и гибкие графики работы.

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