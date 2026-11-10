Главный лот: каталог художников Кузьминского оценили в ₽400 тыс.

ПД: редкое фото Виктора Цоя продадут на аукционе за ₽10 тыс.

Общество

Аукционный дом «Литфонд» 12 ноября 2026 года проведет 2 параллельные сессии торгов в Петербурге и Москве, посвященные неофициальной культуре и андеграунду позднего СССР. Одним из ключевых музыкальных лотов станет редкая оригинальная фотография лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя, сделанная во время сорванного концерта в столичном кафе «Метелица» в 1986 году. Стартовая стоимость уникального исторического снимка музыканта зафиксирована на отметке от ₽10 тыс., об этом сообщает сетевое Петербургский дневник.

Главный лот петербургской сессии и личные папки

Центральным предметом петербургской части аукциона объявлен самодельный каталог произведений ленинградских художников-нонконформистов, собраный в 1975 году знаменитым архивариусом андеграунда Константином Кузьминским. Уникальный фолиант содержит 29 листов с фотографиями работ 13 авторов и персональные каталоги 8 мастеров, а его оценочная стоимость составляет ₽400 тыс. Кроме того, с начальным ценником в ₽200 тыс. будут выставлены 5 личных папок Кузьминского 1960–1970-х годов с черновиками, рукописями и редкими машинописными сборниками неофициальных авторов.

Впервые обнародованные каталоги и раритеты

На торгах также впервые продемонстрируют оригинальный машинописный каталог легендарной квартирной выставки неофициальной фотографии «Под парашютом», проведенной осенью 1974 года. Коллекционерам предложат первые издания культовых советских рок-альбомов и уникальный самиздат 1980-х годов.

Читайте также

Земли СНТ: в Туапсинском районе снесли 17 из 54 спорных коттеджей

Главпочтамт в Москве продают: торги стартуют в декабре

Деньги списывают после отмены подписки: юрист объяснил, как добиться возврата

Деньги списывают после отмены подписки: юрист объяснил, как добиться возврата

Андрей Ковалько избран главой Наро-Фоминского городского округа

Андрей Ковалько избран главой Наро-Фоминского городского округа

Смартфоны — сейчас, сертификаты — потом: как грамотно спланировать новогодние покупки

Смартфоны — сейчас, сертификаты — потом: как грамотно спланировать новогодние покупки

Нет работы и денег на жизнь: можно ли заставить родителей содержать взрослого ребенка

Нет работы и денег на жизнь: можно ли заставить родителей содержать взрослого ребенка

Холодные батареи: как добиться перерасчета за отопление и не замерзнуть

Холодные батареи: как добиться перерасчета за отопление и не замерзнуть

В декабре будет дороже: россиянам посоветовали закупать новогодние ели уже в ноябре

В декабре будет дороже: россиянам посоветовали закупать новогодние ели уже в ноябре

Купили землю под дом, а платят кредит за лес: 90 семей в Самаре могут остаться без участков

Купили землю под дом, а платят кредит за лес: 90 семей в Самаре могут остаться без участков

Послание из Москвы: Шакро Молодой выступил против массовой коронации в Италии

Священник Парфенов рассказал, можно ли молиться о покупке машины или мотоцикла

Альтернатива Granta: японский кей-кар Nissan Dayz привезли в РФ дешевле миллиона

Добавьте mosregtoday.ru в избранное