Главный лот: каталог художников Кузьминского оценили в ₽400 тыс.

Аукционный дом «Литфонд» 12 ноября 2026 года проведет 2 параллельные сессии торгов в Петербурге и Москве, посвященные неофициальной культуре и андеграунду позднего СССР. Одним из ключевых музыкальных лотов станет редкая оригинальная фотография лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя, сделанная во время сорванного концерта в столичном кафе «Метелица» в 1986 году. Стартовая стоимость уникального исторического снимка музыканта зафиксирована на отметке от ₽10 тыс., об этом сообщает сетевое Петербургский дневник .

Главный лот петербургской сессии и личные папки

Центральным предметом петербургской части аукциона объявлен самодельный каталог произведений ленинградских художников-нонконформистов, собраный в 1975 году знаменитым архивариусом андеграунда Константином Кузьминским. Уникальный фолиант содержит 29 листов с фотографиями работ 13 авторов и персональные каталоги 8 мастеров, а его оценочная стоимость составляет ₽400 тыс. Кроме того, с начальным ценником в ₽200 тыс. будут выставлены 5 личных папок Кузьминского 1960–1970-х годов с черновиками, рукописями и редкими машинописными сборниками неофициальных авторов.

Впервые обнародованные каталоги и раритеты

На торгах также впервые продемонстрируют оригинальный машинописный каталог легендарной квартирной выставки неофициальной фотографии «Под парашютом», проведенной осенью 1974 года. Коллекционерам предложат первые издания культовых советских рок-альбомов и уникальный самиздат 1980-х годов.