Замурованный в гипсокартоне котенок спасен на улице Шухова: его мяуканье услышала продавщица

На юге Москвы спасатели вытащили из стены крошечного котенка, который несколько дней провел без еды и воды взаперти. Случай произошел в цветочном магазине на улице Шухова, занимающем цокольный этаж жилого дома. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Тревожное мяуканье привлекло внимание молодой продавщицы, и она позвонила в экстренные службы. Выяснилось, что животное оказалось за гипсокартонной перегородкой, где провело несколько суток без света и пищи. Каким образом котенок попал в замкнутое пространство, пока не установлено.

Прибывшие специалисты «Спасрезерва» с помощью гибкой камеры проверили все пустоты за стеной и обнаружили малыша в самом низу. Затем спасатели осторожно вырезали небольшое отверстие и извлекли его руками. К счастью, обошлось без травм.

Спасенного котенка вручили женщине, которая сообщила о находке. Теперь для него подыскивают новых владельцев и постоянное жилье.

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