Авиабилеты на Новый год подорожают до 86%: эксперт назвал самые выгодные даты для перелетов

Самыми выгодными датами для авиаперелетов в период новогодних праздников могут стать 7 и 8 января 2027 года. В эти дни билеты из Москвы и Санкт-Петербурга будут дороже обычного уровня лишь на 21–25%, тогда как 29 декабря переплата на отдельных направлениях достигает 86%. Об этом сообщает Банки.ру со ссылкой на руководителя туристического онлайн-сервиса FoxAway Евгения Гертнера. По его расчетам, в среднем перелеты из Москвы на новогодние даты обходятся на 54% дороже, чем в обычные дни, а из Санкт-Петербурга — на 45%. При этом стоимость билетов заметно меняется даже в пределах одной праздничной недели.

Анализ десяти популярных направлений показал, что на шести из них минимальные цены на вылеты с 28 декабря по 8 января приходятся именно на 7 или 8 января. Например, билет из Москвы в Сочи на 8 января можно приобрести за ₽5700, тогда как вылет 30 декабря обойдется в ₽16 100. Разница составляет ₽10 400 на одного пассажира, а для семьи из четырех человек потенциальная экономия достигает ₽41 600 только на перелете в одну сторону.

Еще один способ сократить расходы — отправиться в путешествие непосредственно в новогоднюю ночь или 1 января. По данным эксперта, на двух третях рассмотренных направлений билеты на 31 декабря и 1 января дешевле, чем на 30 декабря. Так, перелет из Санкт-Петербурга в Сочи 1 января оценивается в ₽14 тыс., тогда как 29 декабря за аналогичный маршрут придется заплатить ₽19,6 тыс. Таким образом, перенос поездки всего на несколько дней позволяет сэкономить ₽5600 с одного билета.

С обратными перелетами наблюдается противоположная ситуация. Возвращаться из популярных туристических городов выгоднее в первые дни января, тогда как на 8–10 января приходится период повышенного спроса. Например, билет из Сочи в Москву на 1 января стоит около ₽3700, а на 9 января минимальная цена достигает ₽23 200. Разница составляет ₽19,5 тыс., поскольку ближе к окончанию каникул многие путешественники одновременно возвращаются домой.

Особенно заметную экономию получают пассажиры, которые летят в направлении, противоположном основному туристическому потоку. До праздников это перелеты из регионов в Москву, а после Нового года — возвращение обратно. По расчетам Гертнера, житель Сочи может слетать в Москву 30 декабря и вернуться 8 января за ₽9900, тогда как москвичу поездка в Сочи на те же даты обойдется примерно в ₽34 тыс. Разница достигает ₽24,1 тыс. на одного человека.

Эксперт рекомендует сравнивать стоимость билетов не только на выбранную дату, но и на несколько соседних дней. При этом важно учитывать полную стоимость поездки, включая обратный перелет, багаж и возможные дополнительные расходы на проживание. Сдвиг дат на один-два дня иногда позволяет семье сэкономить десятки тысяч рублей без существенного изменения планов на отдых. Приведенные цены отражают предложения на момент исследования и могут меняться по мере продажи билетов и изменения спроса.