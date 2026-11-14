Кулинар продавал рецепты подписчикам, но оказался ненастоящим: как попался ИИ-блогер

В Австралии раскрыли историю виртуального кулинарного блогера, который собрал более 400 тыс. подписчиков и продавал рецепты здорового питания, хотя в действительности не существовал. Персонажа по имени Кай Брэдли создали с помощью искусственного интеллекта, наделив привлекательной внешностью, спортивной фигурой и образом эксперта по правильному питанию. Как сообщает австралийское издание News.com.au , подписчикам предлагали приобрести электронную книгу с рецептами стоимостью $27. При этом как минимум одна покупательница заявила, что после оплаты так и не получила обещанный товар.

Виртуальный блогер публиковал видеоролики с приготовлением полезных блюд, демонстрировал спортивное телосложение и создавал впечатление человека, который лично придерживается принципов здорового образа жизни. Его страница в Instagram, принадлежащем компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России, привлекла более 400 тыс. пользователей. На фоне популярности аккаунта подписчикам начали предлагать 67-страничный сборник рецептов, который позиционировался как руководство по здоровому питанию.

Одна из покупательниц по имени Стеф рассказала журналистам, что поверила рекомендациям блогера и решила заказать книгу. «Он выглядел как здоровый парень с хорошими идеями о правильном питании», — объяснила женщина. Однако оплаченный сборник ей не доставили, а позднее выяснилось, что человек, которому она доверилась, был создан искусственным интеллектом.

По словам покупательницы, она не смогла самостоятельно отличить виртуального персонажа от реального человека. При этом информация об искусственном происхождении блогера не была полностью скрыта: соответствующая отметка находилась в разделе «Об этом профиле». Аккаунт Кая Брэдли зарегистрировали в США в июле 2026 года, после чего он начал активно привлекать аудиторию публикациями о питании и фитнесе.

Австралийские журналисты выяснили, что подобные страницы не являются единичным случаем. По данным News.com.au, в социальных сетях действуют десятки виртуальных персонажей, использующих похожую схему продвижения. Они создают образ привлекательного и успешного человека, публикуют советы по здоровому образу жизни, а затем предлагают аудитории приобрести пищевые добавки, электронные книги и различные оздоровительные программы.

Особую опасность подобных схем специалисты связывают с тем, что современные технологии позволяют создавать убедительные изображения и видеоролики практически без участия реальных людей. Пользователь может долго следить за виртуальным блогером, привыкнуть к его рекомендациям и начать воспринимать его как заслуживающего доверия специалиста. Однако привлекательная внешность и большое количество подписчиков не подтверждают ни квалификацию автора, ни надежность продавца.

Масштаб проблемы отражает статистика Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей. По ее данным, ущерб от различных мошеннических схем в стране за 2025 год достиг $2,18 млрд. Эксперты предупреждают, что перед рождественскими распродажами активность злоумышленников может увеличиться, поскольку покупатели чаще совершают спонтанные покупки.

При этом использование искусственного интеллекта для создания виртуального персонажа само по себе не доказывает мошенничество. Вопросы возникают, когда продавец вводит покупателей в заблуждение относительно личности автора, свойств товара или не выполняет обязательства после получения оплаты. История Кая Брэдли показывает, почему перед покупкой цифровых товаров у популярных блогеров важно проверять сведения о продавце, условия возврата денег и независимые отзывы покупателей.