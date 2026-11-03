Когда в Москве захрустит снег под ногами: прогноз синоптика Леуса

В Москве выпал первый за эту осень снег, однако он растаял, едва коснувшись земли. О том, когда под ногами у жителей столицы захрустит снежный покров, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозам синоптика, снег будет идти в Москве и Подмосковье до конца рабочей недели, 6 ноября. Снежный покров сформируется в День народного единства, 4 ноября. Однако появится он лишь в отдельных районах, не превысит одного-двух сантиметров и вскоре растает.

Таким образом, устойчивый снежный покров в столице пока не ожидается. Леус не уточнил, когда именно снег ляжет окончательно и продержится длительное время.

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