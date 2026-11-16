Где в России меньше курят и больше занимаются спортом: опубликован новый рейтинг регионов

РИА Новости: Дагестан и Чечня стали лидерами рейтинга ЗОЖ в десятый раз

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Дагестан и Чечня десятый раз подряд заняли первые две позиции в рейтинге российских регионов по приверженности здоровому образу жизни. Третье место досталось Ингушетии, а следом расположились Кабардино-Балкария и Ставропольский край. Такие результаты 16 ноября опубликовало РИА Новости, проанализировав статистические показатели, характеризующие привычки населения и условия труда.

Высокие позиции северокавказских республик исследователи объяснили относительно низкими объемами продаж табачной продукции и потребления алкоголя. Дополнительное влияние оказали доля жителей, регулярно занимающихся физкультурой, и небольшая распространенность работы во вредных условиях. Москва заняла шестое место, а Санкт-Петербург расположился на седьмой строчке.

В конце рейтинга оказались Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край и Хакасия. При этом самые высокие продажи сигарет на одного взрослого жителя зафиксированы в Магаданской области — 2973 штуки за 2025 год. Для сравнения, в Ингушетии показатель составил всего 46 сигарет, в Чечне — 77, а в Дагестане — 224.

По данным Минспорта, в 2025 году систематически занимались физкультурой и спортом 63,8% жителей России. Это на 2,5 процентного пункта больше, чем годом ранее. Наибольшая доля физически активного населения отмечена в Пензенской области — 74,3%, тогда как Ставропольский край с показателем 68,8% вошел в десятку лидеров.

Рейтинг составили на основе девяти показателей, включая употребление алкоголя, продажи табака, заболеваемость алкоголизмом и наркоманией, занятия спортом и условия труда. Для расчетов использовались сведения Росстата, МВД, Минспорта, Минздрава и других организаций. Методика исследования в этом году была расширена, поэтому позиции регионов отражают совокупность статистических факторов, а не индивидуальное состояние здоровья каждого жителя.

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