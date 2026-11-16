«Происходят некие качели»: Аниты Цой рассказала о резких перепадах веса

Российская певица Анита Цой поделилась подробностями своего восстановления после курса терапии радиоактивным йодом, который она прошла весной 2026 года в столичном онкоцентре в связи с болезнью Грейвса. В интервью изданию « Московский комсомолец » артистка призналась, что ожидала полного разрушения щитовидной железы после процедуры, однако этого не произошло.

По словам исполнительницы, сейчас ее общее самочувствие заметно улучшилось, а продолжительность ночного сна вернулась к норме и составляет 7–8 часов. Вместе с тем певица продолжает сталкиваться с нестабильностью массы тела: у нее постоянно происходят весовые качели, когда она то набирает килограммы, то снова их сбрасывает.

Течение болезни Грейвса и переход на гормонотерапию

Ранее артистка уже упоминала о непростом периоде реабилитации и сопутствующих побочных эффектах, среди которых было выпадение волос. В настоящее время Анита Цой постепенно переходит на заместительную гормонотерапию и рассчитывает в скором времени полностью восстановить организм.

С болезнью Грейвса — аутоиммунным заболеванием, поражающим щитовидную железу, — певица борется на протяжении многих лет. Несмотря на то что весенний курс радиойодтерапии дался ей физически тяжело, артистка не прекращает выступать на сцене и участвовать в общественных проектах, совмещая творческий график с медицинским наблюдением.