«Доходы уже заложены в бюджет»: Минфин и РСПП обсудят налог на сверхдоходы

Замминистра финансов Сазанов: Минфин и РСПП обсудят налог на сверхдоходы

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Министерство финансов России и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) проведут консультации по инициативам делового сообщества, касающимся налога на сверхдоходы. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов, его слова приводит ТАСС.

«Доходы от налога на сверхдоход уже заложены в бюджет. Поэтому, исходя из этого, мы, конечно, встретимся с коллегами — это РСПП. Послушаем их предложения, но в целом это будет зависеть от того, на какие дополнительные доходы мы будем выходить от этого в результате их предложений», — отметил Сазанов.

По словам замминистра, соответствующие поступления уже учтены в бюджете, а бюджетные документы внесены в Госдуму, в связи с чем какие-либо корректировки маловероятны.

Ранее сообщалось о том, что Госдума одобрила спецналог для золотодобытчиков.

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