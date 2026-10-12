«Кредитная зима». Выдача розничных кредитов упала до 4,05 млн рублей

В сентябре 2026 года количество выданных розничных кредитов в России уменьшилось на 1,8% относительно августа и достигло 4,05 млн единиц. Месяцем ранее показатель составлял 4,13 млн. Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), ссылаясь на сведения кредиторов, передающих информацию в бюро сообщает ТАСС .

Согласно статистике НБКИ, лидером среди российских регионов по числу выданных в сентябре розничных кредитов стала Москва — 283,6 тыс. Далее следуют Московская область (222,4 тыс.), Краснодарский край (162,6 тыс.), Санкт-Петербург (139 тыс.) и Тюменская область с автономными округами (132,4 тыс.).

В то же время в двадцатке регионов-лидеров наиболее выраженное снижение показателя в сентябре 2026 года к предыдущему месяцу отмечено в Свердловской области (минус 3,7%), Новосибирской области (минус 3,6%), Москве (минус 3,4%), Челябинской области (минус 3,4%), Санкт-Петербурге (минус 3%) и Ростовской области (минус 3%). Единственным регионом из топ-20, где зафиксирован рост, стала Воронежская область (плюс 1,8%).

«Выдача розничных кредитов в целом продолжает оставаться на довольно низком уровне. Напомним, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (4,64 млн) количество кредитов, предоставленных гражданам банками, в сентябре 2026 года сократились на 13%. Такая динамика обусловлена ужесточением регулятором денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части резкого увеличения ставок и введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее экономист Буркина сообщила, что минимальный платеж по кредитке растягивает долг на годы.