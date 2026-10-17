Две индексации за год: депутат Бессараб раскрыла, как вырастет страховая пенсия в 2027 году

lenta.ru: в 2027 году страховую пенсию проиндексируют в феврале и апреле

Экономика

Фото: [REGIONS/Татьяна Замятина]

С 2027 года в России меняется порядок индексации страховых пенсий: повышение будет проходить в два этапа, сообщила «Ленте.ру» депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб. По ее словам, индексация затронет более 38 млн получателей.

Первое повышение произойдет 1 февраля — на процент инфляции, прогнозное значение составит 6,8%. Второе — 1 апреля: пенсионные коэффициенты проиндексируют на 3,3%. Суммарно за год пенсия вырастет на 10,3%, а к концу 2027 года средняя страховая пенсия по старости достигнет почти ₽30 тысяч.

Ранее депутат Алексей Говырин отмечал, что в 2027 году запланировано многоэтапное повышение разных видов пенсионного обеспечения. Размер выплат скорректируют с учетом уровня инфляции за 2026 год.

Ранее доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина сообщила, что в ноябре пенсионерам старше 80 пересчитают пенсию.

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