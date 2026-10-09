«Не выдержали налогов». За девять месяцев в России закрылось 28 тыс. кафе и ресторанов

«Коммерсантъ»: количество ликвидаций бизнеса в сфере общепита увеличилось на 15%

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

За период с января по сентябрь 2026 года в России прекратили деятельность 28 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общественного питания. Этот показатель на 15% превышает результат за аналогичный период 2025 года, сообщает газета «Коммерсантъ».

Причинами негативной динамики называются увеличение налоговой нагрузки, рост операционных издержек и снижение посещаемости заведений.

Согласно данным издания, по состоянию на 1 октября в стране действовали 221,6 тысячи организаций общественного питания. Количество регистраций новых юридических лиц и ИП за отчетный период составило 32,2 тысячи, что лишь на 0,83 процента больше, чем годом ранее. Число ликвидаций достигло 28 тысяч, увеличившись на 15 процентов. Количество заявок на открытие новых точек по франшизе сократилось вдвое.

Столь значительный рост ликвидаций в ресторанном сегменте может свидетельствовать о реальном закрытии заведений. Аналитики зафиксировали снижение впервые с 2022 года, причем оно оказалось более выраженным, чем в период пандемии коронавируса в 2020 году.

Эксперты полагают, что влияние налоговой реформы и мер по обелению экономики будет сказываться и в дальнейшем. Бизнес продолжит избавляться от убыточных точек и неэффективных концепций.

Ранее сообщалось о том, что на набережной Сириуса начали сносить кафе и рестораны.

Читайте также

Проход кораблей через пролив Шокальского: эксперт рассказал, что это значит

Проход кораблей через пролив Шокальского: эксперт рассказал, что это значит

200 млрд евро снова под прицелом: политолог рассказал, сможет ли ЕС обойти вето Бельгии и забрать деньги России

200 млрд евро снова под прицелом: политолог рассказал, сможет ли ЕС обойти вето Бельгии и забрать деньги России

«Двойная индексация». Пенсии россиян вырастут дважды за год

«Двойная индексация». Пенсии россиян вырастут дважды за год

Новые правила: маркетолог спрогнозировала отток покупателей одежды с маркетплейсов

Новые правила: маркетолог спрогнозировала отток покупателей одежды с маркетплейсов

В РФ усилят защиту спутниковой связи от кибератак

В РФ усилят защиту спутниковой связи от кибератак

Кредитный бум: россияне взяли рекордные 4,36 млн займов в августе

Кредитный бум: россияне взяли рекордные 4,36 млн займов в августе

«Медианная цена — 1934 рубля»: россияне выбирают кету и нерку вместо горбуши

«Медианная цена — 1934 рубля»: россияне выбирают кету и нерку вместо горбуши

«Деньги вслед за ростом цен». Маткапитал привяжут к инфляции

«Деньги вслед за ростом цен». Маткапитал привяжут к инфляции

«Вопрос — как это приносит доход». ФНС выявляет незадекларированные доходы от сдачи жилья в аренду

«Вопрос — как это приносит доход». ФНС выявляет незадекларированные доходы от сдачи жилья в аренду

«Мясной бум». Поставки свинины из РФ в Грузию выросли в 5,9 раза

«Мясной бум». Поставки свинины из РФ в Грузию выросли в 5,9 раза

Снижение ключевой ставки ЦБ: эксперт рассказал, что будет с вкладами и рублем

Снижение ключевой ставки ЦБ: эксперт рассказал, что будет с вкладами и рублем

«Лестница вкладов»: эксперт рассказала, как не потерять доступ к деньгам

«Лестница вкладов»: эксперт рассказала, как не потерять доступ к деньгам

Добавьте mosregtoday.ru в избранное