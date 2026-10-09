«Не выдержали налогов». За девять месяцев в России закрылось 28 тыс. кафе и ресторанов

За период с января по сентябрь 2026 года в России прекратили деятельность 28 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общественного питания. Этот показатель на 15% превышает результат за аналогичный период 2025 года, сообщает газета «Коммерсантъ» .

Причинами негативной динамики называются увеличение налоговой нагрузки, рост операционных издержек и снижение посещаемости заведений.

Согласно данным издания, по состоянию на 1 октября в стране действовали 221,6 тысячи организаций общественного питания. Количество регистраций новых юридических лиц и ИП за отчетный период составило 32,2 тысячи, что лишь на 0,83 процента больше, чем годом ранее. Число ликвидаций достигло 28 тысяч, увеличившись на 15 процентов. Количество заявок на открытие новых точек по франшизе сократилось вдвое.

Столь значительный рост ликвидаций в ресторанном сегменте может свидетельствовать о реальном закрытии заведений. Аналитики зафиксировали снижение впервые с 2022 года, причем оно оказалось более выраженным, чем в период пандемии коронавируса в 2020 году.

Эксперты полагают, что влияние налоговой реформы и мер по обелению экономики будет сказываться и в дальнейшем. Бизнес продолжит избавляться от убыточных точек и неэффективных концепций.

Ранее сообщалось о том, что на набережной Сириуса начали сносить кафе и рестораны.