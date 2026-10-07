Доля селлеров на FBS у Wildberries выросла до 97,4%: эксперт назвал причины

Доля селлеров Wildberries, отгружающих хотя бы часть ассортимента со своих складов по модели FBS, всего за два месяца выросла с 55,1% в июне до 97,4% к концу августа. У Ozon динамика скромнее, но тоже заметна: с 63,3% до 73,1%. Такие данные приводят аналитики Точка Банка, а свое объяснение этому сдвигу в интервью радио Sputnik дал IT-предприниматель Юрий Гизатуллин.

По его словам, маркетплейсы долгое время строились на простом и мощном принципе: товар собран в нескольких гигантских хабах, откуда его доставляют покупателю за сутки. Такую скорость одиночный селлер никогда бы не обеспечил, и именно это было главным преимуществом площадок. Но у любой централизации есть обратная сторона — единая точка отказа. Этим летом бизнес наглядно увидел: достаточно сбоя на нескольких крупных объектах, чтобы продажи у множества продавцов встали одновременно. Теперь селлер закладывает в модель не только стоимость хранения, но и цену риска.

При этом FBS — не бесплатная страховка, продолжает эксперт. Бизнес выходит из зависимости от одной инфраструктуры: товар хранится у продавца или на партнерских складах, а маркетплейс остается витриной и логистикой последней мили. Мы теряем доставку «на следующий день», зато решаем главную задачу — сохранность товара. Однако обходится это дороже: комиссия для продавцов с собственными складами выше на несколько процентных пунктов, а сборка, упаковка и транспорт добавляют расходы на каждую единицу товара.

Он пояснил, что выиграет тот, кто правильно посчитал экономику по каждой позиции. Быстро оборачиваемый ходовой ассортимент может остаться на складах маркетплейса, а длинный хвост, дорогие и сезонные товары разумнее держать у себя. Эксперт предлагает два прогнозных сценария. Первый — распределенное хранение: спрос на собственные склады даст импульс новому формату бизнеса, когда вместо одного гиганта появляется сеть небольших хабов, возможно по франшизной модели с единой системой управления. Товар окажется ближе к покупателю, а часть номенклатуры можно будет продавать вообще без физического склада — через дропшиппинг и прямые поставки от производителя. Второй вектор — возвращение собственных интернет-магазинов: в связке с таргетированной и контекстной рекламой и работой в соцсетях они могут оказаться выгоднее маркетплейсов, тем более что комиссии площадок в ближайшее время вряд ли пойдут вниз.

И без ИИ распределенная модель не заработает, уверен Гизатуллин. Один большой склад управляется относительно просто, а десятки мелких точек превращаются в хаос, если в реальном времени не сводить спрос, остатки, логистику и цены. Нужно понимать, сколько товара держать в каждом регионе, из какой точки отгружать конкретный заказ и как менять цену при изменении стоимости доставки. Для малого бизнеса ИИ — единственный способ принимать такие решения с нужной скоростью, не раздувая штат. Начинать стоит не с «большого ИИ», а с единого учета остатков по всем складам и каналам продаж: без чистых данных никакой прогноз не сработает. Следующий шаг — прогноз спроса по товарам и регионам, и уже на нем строится автоматическое распределение запасов.

По его мнению, селлеры массово уходят от полной зависимости от инфраструктуры маркетплейсов, но платят за это ростом издержек и усложнением управления. Побеждать будут те, кто считает экономику по каждой позиции и вовремя подключает аналитику — иначе распределенная модель превратится из страховки в дополнительную головную боль.

Ранее сообщалось, что приток продавцов на маркетплейсы рухнул на 27%.