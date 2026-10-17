В Госдуме рассказали, кто может взять ипотеку под 3% на селе

Стенякина: льготную ипотеку под 3% на селе могут взять работники и участники СВО

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Екатерина Стенякина сообщила, что льготную ипотеку под 3% могут оформить работники сельского хозяйства и социальной сферы на селе, а также проживающие там участники СВО и их супруги. Об этом она рассказала РИА Новости.

По словам парламентария, данная льготная ипотечная программа является частью проекта «Комплексное развитие сельских территорий» Минсельхоза РФ.

«Она (программа. — «Газета») направлена на повышение уровня жизни на селе и увеличение числа благоустроенных жилых помещений на сельских территориях. Льготную ипотеку под 3% могут получить россияне, которые живут и работают на селе», — пояснила Стенякина.

Депутат уточнила, что по сельской ипотеке можно приобрести дом или квартиру, расположенные в сельских поселениях, рабочих поселках и поселках городского типа, а также в небольших городах с населением до 30 тысяч жителей. С первоначальным взносом также может помочь государство, либо для этих целей допускается использование материнского капитала.

Ранее сообщалось о том, что в ОП предложили давать многодетным бесплатное жилье.

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