Россиянам объяснили, как подготовить деньги к зарубежной поездке

1prime.ru: эксперт Комаленков рассказал о платежных инструментах за границей

Экономика

Фото: [REGIONS/Рада Дешина]

Перед зарубежной поездкой важно продумать не только билеты и жилье, но и доступ к деньгам. Эксперт Кирилл Комаленков советует не полагаться на один платежный инструмент: универсального совета брать только доллары, евро или рубли нет.

В интервью агентству «Прайм» он отметил, что рубли принимают на популярных туристических направлениях, но курс обмена может быть заниженным.

По его словам, наличную иностранную валюту можно купить в российских банках. При вывозе действует ограничение — эквивалент $10 тысяч на человека. Карты Visa и Mastercard российских банков за рубежом не работают. Карты «Мир» принимают в Беларуси, Абхазии, Южной Осетии и отдельных банках других стран.

Карты UnionPay российских банков работают в ряде стран Азии и Ближнего Востока, но их прием зависит от банка-эмитента. В некоторых странах доступны платежи по QR-кодам через приложения российских банков.

Виртуальные карты для международных покупок пополняются рублями или цифровыми активами. Ими можно оплачивать товары и услуги в интернете и бесконтактно в магазинах. Цифровые платформы позволяют обменивать традиционные валюты на цифровые активы и пополнять такие карты. Для международных переводов существуют финтех-платформы.

«Наиболее разумная стратегия для путешественника — сочетать наличные средства с несколькими заранее проверенными безналичными инструментами», — отметил эксперт.

Перед поездкой, говорит он, стоит уточнить условия обмена валюты, размер комиссий, доступность банковских карт и цифровых сервисов, а также проверить законодательные ограничения страны назначения. Такой подход поможет избежать финансовых неудобств и сделает отдых спокойнее.

Ранее стало известно, что большинство российских зумеров не пользуются наличными деньгами.

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