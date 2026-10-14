Посол Южной Кореи заявил об интересе Hyundai и Kia к возвращению в Россию

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia сохраняют значительный интерес к российскому рынку и, возможно, изучают пути возвращения. Об этом « Известиям » сообщил посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ.

По словам дипломата, насколько ему известно, Hyundai Motors и Kia Motors по-прежнему крайне заинтересованы в российском автомобильном рынке. Он предположил, что компании могут проводить исследование рынка на предмет того, как вернуться в Россию.

При этом главным препятствием для возобновления работы остается украинский конфликт. Посол подчеркнул, что до его урегулирования возвращение южнокорейских автопроизводителей в РФ будет крайне сложной задачей. Урегулирование конфликта — главное условие для возвращения, однако компании все еще очень заинтересованы в российской автомобильной промышленности и производстве автомобилей и, исходя из этого интереса, рассматривают план последующих действий.

До 2022 года Hyundai и Kia, входящие в концерн Hyundai Motor Group, занимали второе и третье места по продажам автомобилей в России после Lada. После начала украинского конфликта компании приостановили производство и поставки машин. В 2024 году Hyundai продала свои российские заводы группе AGR, а в январе 2026-го утратила право их обратного выкупа.

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