DPA : жители Германии заметно снизили потребление электроэнергии из-за высоких цен на нее

Несмотря на то, что сейчас стоимость электричество несколько ниже, чем в прошлом году, она так и не упала до уровня 2021 года. Экономическая ситуация в стране также находится не в самом лучшем состоянии, поэтому немцам приходится снижать потребление. Вдобавок, ряд энергоемких производств показали заметное снижение своих запросов. Особенно ощутимо падение в сфере металлургической, химической, стекольной и бумажной промышленностей.

Об этом сообщило немецкое агентство DPA. Оно ссылается на документ, составленный Рабочей группой по энергетическим отчетам. По его словам, упало потребление почти всех энергоресурсов. Расход нефти в стране сократился на 2%, а природного газа – сразу на 10,1%. Выросло потребление только одного топлива - сделанного из возобновляемых источников, и то совсем незначительно, на 0,6%.