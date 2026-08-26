В Подмосковье с января закрыли 108 нелегальных шиномонтажных мастерских

В Подмосковье с начала 2026 года закрыли 108 нелегальных шиномонтажных мастерских. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

С января в регионе был зафиксирован 541 факт нецелевого использования земельных участков. На этих землях были открыты автосервисы, несмотря на несоответствующий вид разрешенного использования.

В результате 108 мастерских закрыли. На 120 участках владельцы привели вид разрешенного использования в соответствие с фактическим.

Больше всего объектов закрыли в Солнечногорске, Щелково и Ступино — 11, 7 и 6 соответственно. Наибольшее число участков с приведенным в соответствие ВРИ зафиксировали в Щелково, Орехово-Зуево и Балашихе — 9, 8 и 7 случаев соответственно.

«Наша задача — не просто закрыть объект, а вывести бизнес из тени и обеспечить справедливые налоговые поступления в бюджеты муниципальных образований», — подчеркнул глава министерства Алексей Натаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности перевода одноэтажных домов в категорию ИЖС.