Аллигатор вцепился в плечо мужчины, но он спасся невероятным приемом

31-летний американский тренер по триатлону Джонатан Бруни во время тренировочного заплыва пережил нападение аллигатора, который вцепился ему в плечо, и спасся, схватив рептилию за голову и ткнув ее пальцем в глаз, после чего истекающего кровью спортсмена доставили в больницу, а хищника не нашли. Об этом сообщает WRDW.

Инцидент произошел во время тренировки, когда один из спортсменов заметил аллигатора у берега. Через мгновение Бруни почувствовал мощный удар в бок и острую боль — аллигатор вцепился передней лапой и зубами в его плечо. Тренер действовал инстинктивно: он схватил голову рептилии и со всей силы надавил на глаз пальцем, заставив хищника разжать челюсти. Раненый мужчина истекал кровью, но его команда не сразу поняла, что произошло.

Первым опомнился триатлонист Мэттью Девис, который наложил тренеру жгут. У спортсменов не было телефонов, поэтому они стали стучать в дома на берегу, пока один из местных жителей не вызвал помощь. Полиция обследовала акваторию, но агрессивного аллигатора не обнаружила.



Медики диагностировали повреждение кожи и жировой ткани, мышцы остались целы. Сам Бруни назвал себя победителем «аллигаторовой лотереи».



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