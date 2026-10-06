Инфляция всплескнула: эксперт заявил, что ЦБ может сделать сюрприз по ставке

В российской экономике сейчас действуют два противоположных фактора: тренд на снижение ключевой ставки сталкивается со всплеском инфляции, который наблюдается уже второй месяц. Об этом в интервью радио Sputnik заявил экономист Максим Чирков.

По его мнению, эти процессы балансируют друг друга, поэтому до конца года ключевая ставка вряд ли изменится значительно.

Эксперт отметил, что, несмотря на инфляционный всплеск, сохраняется общий тренд на снижение цен и смягчение денежно-кредитной политики. Учитывая, что текущая ставка находится на достаточно высоком уровне, Чирков не исключает небольшого ее снижения в качестве «сюрприза» от регулятора. Он подчеркнул, что жесткая кредитно-денежная политика остается единственным фактором, сдерживающим сильный экономический рост, к которому уже перешла Россия.

Официальные данные подтверждают осторожную динамику: 24 октября 2025 года Банк России уже снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 17% до 16,5% годовых. При этом годовая инфляция на 20 октября составила 8,2%, что вынуждает регулятора действовать осторожно. Следующее заседание ЦБ намечено на 19 декабря 2025 года, и дальнейшие решения будут зависеть от устойчивости замедления инфляции.

Ранее эксперт Ферапонтов заявил, что эффект от снижения ставки виден через четыре месяца.