«Лестница вкладов»: эксперт рассказала, как не потерять доступ к деньгам

В 2026 году россиянам стоит распределить сбережения между разными финансовыми инструментами, чтобы получать доход, но при этом сохранять доступ к деньгам. Такой совет дала NEWS.ru финансовый директор компании «Альфа-Деньги» Екатерина Фурзикова.

По ее словам, текущая ключевая ставка в 14% годовых создает благоприятные условия для консервативных инвестиций, однако цикл смягчения денежно-кредитной политики может привести к снижению доходности вкладов в будущем.

Эксперт предлагает разделить капитал на несколько частей в зависимости от горизонта планирования. Около 20–30% сбережений необходимо оставить на накопительном счете — это финансовая подушка безопасности для непредвиденных расходов. Еще 40–50% рекомендуется разместить на банковских вкладах, причем выбирать разные сроки (например, три, шесть и двенадцать месяцев). Такая стратегия «лестницы» позволит не ждать окончания одного большого вклада, если деньги понадобятся раньше, и при этом зафиксировать текущие высокие ставки.

Оставшуюся часть средств Фурзикова советует использовать для диверсификации:

- короткие облигации надежных компаний или фонды денежного рынка: в них можно направить около 15–25% капитала. Это инструменты с чуть более высокой доходностью, чем по вкладам, но сохраняющие высокую ликвидность;

- валюта и золото: до 15% сбережений. Эксперт подчеркивает, что полностью переводить накопления в эти активы не стоит, так как их стоимость может заметно меняться, а золото не приносит процентного дохода.

Что касается выбора депозитов:

Вклад на полгода позволяет зафиксировать текущую высокую ставку, но не блокирует деньги на слишком долгий срок.

Годовой депозит подойдет тем, кто точно знает, что средства не понадобятся в ближайшие 12 месяцев, так как ставка по нему обычно заметно выше.

Прогнозы Банка России подтверждают актуальность данной стратегии. В 2026 году средняя ключевая ставка ожидается в диапазоне 14–14,6% годовых. При этом регулятор взял паузу в цикле снижения: следующее заседание Совета директоров ЦБ намечено на 23 октября 2026 года, и базовый сценарий аналитиков предполагает сохранение ставки на уровне 14% до конца осени с возможным снижением до 13,75% к декабрю. Это означает, что доходность по вкладам останется высокой, но окно возможностей для фиксации максимальных процентов может начать закрываться по мере замедления инфляции.

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