«Выплата удвоится до 19 169 рублей»: пенсионерам старше 80 пересчитают пенсию в ноябре

Россияне, отметившие 80-летие в октябре, граждане с впервые присвоенной I группой инвалидности, а также пенсионеры, содержащие нетрудоспособных иждивенцев, получат в ноябре увеличенные пенсионные выплаты. Об этом РИА Новости сообщила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.

«Прибавку получат получатели страховой пенсии по старости, которым в октябре исполнится 80 лет. Фиксированная выплата для них увеличится вдвое — до 19 169 рублей в месяц, без учета районных коэффициентов. Кроме того, повышение к пенсии получат граждане, которым впервые установили l группу инвалидности, а также россияне, у которых появились иждивенцы», — приводит агентство слова специалиста.

Эксперт уточнила, что гражданам старше 80 лет автоматически назначат компенсацию по уходу в размере 1 413 рублей ежемесячно. Эти средства выделяются государством для финансовой поддержки пожилых людей, чтобы они могли оплачивать услуги сиделок, нанимать помощников по хозяйству или покрывать иные бытовые расходы.

Перерасчет всех полагающихся выплат производится автоматически, поэтому обращаться в Социальный фонд с заявлениями не требуется. При этом следует учитывать, что если пожилой гражданин уже получает повышенную фиксированную выплату по причине инвалидности I группы, то при достижении 80 лет повторная надбавка ему не назначается.

По словам Долотиной, дополнительные выплаты предусмотрены и для тех пенсионеров, на содержании которых появились нетрудоспособные члены семьи. Размер ежемесячной доплаты напрямую зависит от количества подопечных. Факт наличия иждивенцев, как правило, требует документального подтверждения и подачи соответствующего заявления в Социальный фонд.

За одного иждивенца пенсионеру доплатят 3 194 рубля, за двоих — 6 389 рублей, а при наличии троих надбавка достигнет 9 584 рублей, заключила Долотина.

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