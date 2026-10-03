Снижение ключевой ставки ЦБ: эксперт рассказал, что будет с вкладами и рублем

Центральный банк еще до наступления календарного 2026 года не раз давал понять, что цикл смягчения денежно-кредитной политики будет продолжен. Стабилизация инфляции и инфляционных ожиданий позволяет регулятору планомерно разворачивать спрос на денежные средства, переходя от кредитной рестрикции за счет дорогих денег к стимулированию экономики через сбалансированную кредитную экспансию. Однако, как отмечает в беседе с Общественной Службой Новостей старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов, до комфортного уровня стоимости кредитных средств для хозяйствующих субъектов еще далеко.

По его словам, снижение ключевой ставки делает кредиты более дешевыми, но одновременно депозиты теряют в доходности. Крупные банки, удерживающие подавляющую долю рынка, начинают пересматривать свои ставки достаточно оперативно, давая клиентам два-три дня, чтобы зафиксировать вложения по текущей ставке либо пересмотреть тарифную линейку вслед за изменением ставки. Условия накопительных счетов меняются максимально быстро, поскольку они напрямую зависят от ставки денежного рынка, на которую влияет регуляторная ключевая ставка. Что до курса рубля, то он в большей степени зависит от внешних факторов, чем от ключевой ставки: снижение ставки может привести к незначительному ослаблению рубля на короткой перспективе. Однако сильный рубль, по заявлениям правительства и финансовых регуляторов, создает дополнительное давление на бюджет, поэтому наиболее вероятно именно ослабление рубля в средне- и долгосрочной перспективе — в том числе за счет валютных интервенций со стороны Банка России и выполнения бюджетного правила со стороны Минфина. Сама же ключевая ставка имеет ограниченное мгновенное воздействие на инфляцию и изменение ценовых условий, давая эффект на горизонте четырех-семи месяцев.

Эксперт добавил, что наиболее вероятный дальнейший сценарий — продолжение поэтапного снижения ключевой ставки. Многое, однако, будет зависеть от мировой турбулентности и непрогнозируемых событий, таких как обострение американо-иранского конфликта, которое приведет к скачку цен на энергоносители. Иными словами, курс на смягчение выглядит логичным и ожидаемым, но его темпы и глубина остаются заложниками внешней конъюнктуры: чем спокойнее будет глобальный фон, тем предсказуемее окажется траектория ставки, и наоборот.

Ранее сообщалось, что ставки по вкладам снижаются и куда нести деньги после изменения условий банков.