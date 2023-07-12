Эксперт гражданской авиации Герасимов пояснил риски импортозамещения

Вопрос импортозамещения производства является актуальным для нашей страны уже несколько лет. На сегодняшний день заметны успехи в данном направлении во многих областях. Тем не менее правительством РФ поставлена задача сделать новый шаг в сфере импортозамещения высокотехнологичной продукции и сделать ее конкурентоспособной. Эксперт международной организации гражданской авиации Павел Герасимов пояснил риски данной производственной модели. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, новые производственные мощности не создаются сразу, поэтому нередко прогресс уходит вперед, прежде чем что-то войдет в обиход.

Эксперт также отметил, что главным вопросом в импортозамещении остается экономическая целесообразность и сроки реализации данных возможностей. Также не менее важно отсутствие международной сертификации, то есть производимое должно быть востребовано не только внутри страны, но и за рубежом.

Герасимов добавил, что если избирать путь полной локализации производств, то будет наблюдаться развитие внутреннего рынка, однако экономическая целесообразность производства окажется в минусе из-за дороговизны.