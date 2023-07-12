Эксперт гражданской авиации Герасимов пояснил риски импортозамещения
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Вопрос импортозамещения производства является актуальным для нашей страны уже несколько лет. На сегодняшний день заметны успехи в данном направлении во многих областях. Тем не менее правительством РФ поставлена задача сделать новый шаг в сфере импортозамещения высокотехнологичной продукции и сделать ее конкурентоспособной. Эксперт международной организации гражданской авиации Павел Герасимов пояснил риски данной производственной модели. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, новые производственные мощности не создаются сразу, поэтому нередко прогресс уходит вперед, прежде чем что-то войдет в обиход.
Эксперт также отметил, что главным вопросом в импортозамещении остается экономическая целесообразность и сроки реализации данных возможностей. Также не менее важно отсутствие международной сертификации, то есть производимое должно быть востребовано не только внутри страны, но и за рубежом.
Герасимов добавил, что если избирать путь полной локализации производств, то будет наблюдаться развитие внутреннего рынка, однако экономическая целесообразность производства окажется в минусе из-за дороговизны.