В Московской области активно развивается донорское движение, сдать кровь и ее компоненты можно в областном центре крови, его подразделениях, отделениях переливания крови в больницах, а также во время выездных донорских акций. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Донорская кровь необходима для оказания помощи пациентам при проведении сложных операций, лечении тяжелых заболеваний, травм и других состояний, а также для спасения недоношенных детей. Поэтому для нас важно развивать донорское движение и привлекать к нему новых участников. С начала года донорами крови в Подмосковье стали более 58,3 тыс. человек. Это на 2,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Стать донором может совершеннолетний гражданин при отсутствии медицинских противопоказаний. Непосредственно перед донацией проводится обязательное медицинское обследование. Подробная информация о донорстве, противопоказаниях и графике работы учреждений службы крови Московской области размещена на сайте.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.