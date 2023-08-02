Эксперты РАНХиГС заявили о неудовлетворительных результатах пенсионной реформы

Ученые из РАНХиГС сочли неудачной пенсионную реформу, проведенную в 2002 году. Об этом сообщает газета РБК со ссылкой на работу ученых Александра Абрамова и Марии Черновой.

Эксперты считали, что реформа 2002-го года улучшит жизнь пенсионеров в стране, но ученые с этим не согласны.

Ученые считают, что система обязательных пенсионных накоплений столкнулась с проблемами еще в самом начале. Государство отдало приоритет стабильности пенсионной системы, поставив ниже развитие накоплений. Преследуя цель улучшить жизнь пенсионеров, правительство вводило нововведения и распределяло взносы в накопительную пенсию на финансирование страховых выплат. Эксперты считают, что именно эти решения и сказались на эффективности реформы и на отношении граждан к ней.

Авторы считают, что неудачными стали решения о выводе из системы обязательных накоплений мужчин и женщин, 1953-1966 и 1957-1966 годов соответственно; о возможности отказа от накопления пенсии и о заморозке накоплений. В качестве проблемы они также указали на непрозрачность негосударственных пенсионных фондов.

ЦБ РФ, в свою очередь, не согласился с мыслями ученых о негосударственных фондах.