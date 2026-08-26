Диетолог назвал овощ, который можно есть килограммами без вреда для фигуры и с пользой для кишечника

Врач-диетолог Антон Поляков перечислил главные преимущества кабачков, отметив, что этот овощ богат клетчаткой, пектинами и калием, а также низкокалориен, благодаря чему его можно есть практически без ограничений, получая при этом пользу для пищеварения и сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает aif.ru.

Специалист подчеркнул, что кабачки содержат большое количество как растворимой, так и нерастворимой клетчатки, которая улучшает моторику кишечника и служит питательной средой для полезных бактерий. Также в них много пектинов — полисахаридов, способствующих выведению холестерина и благотворно влияющих на микрофлору. По словам диетолога, калий, содержащийся в кабачках, укрепляет сердечную мышцу и нормализует артериальное давление, а витамин С поддерживает иммунитет. При этом калорийность овоща крайне мала, поэтому его можно употреблять в больших объемах без риска набора веса.



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