«Это будет катастрофа»: в России ужаснулись последствиям повышения налога на прибыль для всех

Повышать налог на прибыль для всех подряд нельзя — это «катастрофа» и «убийство инвестиционного цикла». Такую позицию в интервью РБК озвучил председатель «Деловой России» Алексей Репик, напомнив, что 60% инвестиций в стране финансируются именно из прибыли компаний.

По словам Репика, налог на прибыль и инвестиции — понятия, которые плохо уживаются друг с другом. Рост ставки на 1–2 п.п. для всех — и для условных «рантье», и для тех, кто вкладывается в развитие, — бьет по инвестиционному потенциалу бизнеса.

С 1 января 2025 года ставка налога на прибыль уже выросла с 20 до 25%. А в рамках бюджетного цикла на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов власти предложили новые налоговые изменения, включая налог на сверхдоходы в горно-металлургической отрасли. Крупный бизнес в ответ заявлял, что предпочел бы временное повышение налога на прибыль для всех на 0,5–1 п.п. вместо фискальных изъятий из отдельных секторов.

Репик же считает, что при повышении налога нужен дифференцированный подход: отдельно — те, кто инвестирует, отдельно — те, кто выводит пассивные доходы. «Вы можете возразить, что я сам, выступая в Госдуме, предлагал повысить налог на прибыль до 30%. Да. Можно даже до 35% поднять, но при условии, что его можно будет уменьшить на 25 п.п. — через вычет для реинвестируемой прибыли», — приводит его слова РБК.

Речь идет об отложенном налоговом вычете, который отличается от действующего федерального инвестиционного налогового вычета. Логика такая: компания создает новое предприятие, формируется новая налоговая база — и с нее бизнес заслуживает вычет. По задумке «Деловой России», инвестор, подтвердивший расходы, сможет оформить специальный инвестиционный налоговый сертификат. Он даст право через пять лет получить вычет из налога с будущей прибыли проекта — до 50% от объема вложений.

На форуме «Деловой России» 15 октября президент Владимир Путин поручил правительству проработать введение такого инструмента.