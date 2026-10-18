Эксперт оценил убытки малого бизнеса из-за сбоя в Яндекс Директе

Сооснователь маркетингового агентства Ярослав Грейбо оценил последствия дня сбоя в Яндекс Директе для малого бизнеса. В комментарии «Газете.Ru» он отметил , что во время инцидента расходы в клиентских проектах сократились на 20-30%, и примерно на столько же снизилось количество заявок.

Сильнее всего, по его словам, пострадали компании, для которых реклама по горячему спросу является главным источником клиентов.

Один из показательных случаев — крупный ретейлер одежды. Одновременно со сбоем в Директе у него перестал работать сайт. Специалисты не смогли вручную отключить рекламные кампании, и расходы за период сбоя достигли ₽60 тысяч. Для небольших брендов эта сумма сопоставима с недельным рекламным бюджетом.

«Основные риски — недополучить заявки, пропустить ухудшение качества трафика и не суметь оперативно изменить настройки. Без доступа к кабинетам результат во многом зависит от качества ранее проведенной оптимизации и данных, которые алгоритмы успели накопить до сбоя», — сказал Грейбо.

Он добавил, что в первые часы сбоя специалисты не понимали, насколько масштабна проблема и когда вернется доступ к управлению кампаниями. Это увеличило нагрузку: приходилось одновременно следить за показателями, искать обходные способы получения данных и объяснять ситуацию клиентам.

Частично решить проблему помогли сторонние системы аналитики, например Roistat, при условии, что заранее настроен сбор данных с сайта и из CRM. Через них можно отслеживать трафик, заявки и конверсию даже при недоступности Метрики.

По словам специалиста, во время сбоя команда может заняться другими задачами: обновить анализ конкурентов, провести аудит сайта, доработать товарные фиды, подготовить новые заголовки и тексты, пересобрать семантическое ядро.

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