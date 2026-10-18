Эксперт оценил убытки малого бизнеса из-за сбоя в Яндекс Директе

Газета.Ru: сбой в Яндекс Директе обернулся для малого бизнеса потерей 30% заявок

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Сооснователь маркетингового агентства Ярослав Грейбо оценил последствия дня сбоя в Яндекс Директе для малого бизнеса. В комментарии «Газете.Ru» он отметил, что во время инцидента расходы в клиентских проектах сократились на 20-30%, и примерно на столько же снизилось количество заявок.

Сильнее всего, по его словам, пострадали компании, для которых реклама по горячему спросу является главным источником клиентов.

Один из показательных случаев — крупный ретейлер одежды. Одновременно со сбоем в Директе у него перестал работать сайт. Специалисты не смогли вручную отключить рекламные кампании, и расходы за период сбоя достигли ₽60 тысяч. Для небольших брендов эта сумма сопоставима с недельным рекламным бюджетом.

«Основные риски — недополучить заявки, пропустить ухудшение качества трафика и не суметь оперативно изменить настройки. Без доступа к кабинетам результат во многом зависит от качества ранее проведенной оптимизации и данных, которые алгоритмы успели накопить до сбоя», — сказал Грейбо.

Он добавил, что в первые часы сбоя специалисты не понимали, насколько масштабна проблема и когда вернется доступ к управлению кампаниями. Это увеличило нагрузку: приходилось одновременно следить за показателями, искать обходные способы получения данных и объяснять ситуацию клиентам.

Частично решить проблему помогли сторонние системы аналитики, например Roistat, при условии, что заранее настроен сбор данных с сайта и из CRM. Через них можно отслеживать трафик, заявки и конверсию даже при недоступности Метрики.

По словам специалиста, во время сбоя команда может заняться другими задачами: обновить анализ конкурентов, провести аудит сайта, доработать товарные фиды, подготовить новые заголовки и тексты, пересобрать семантическое ядро.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали дата-центр VK в Ленинградской области.

Актуально

Читайте также

Минфин России перезапустил семейную ипотеку: ставка зависит от числа детей

Минфин России перезапустил семейную ипотеку: ставка зависит от числа детей

Продавцы бегут с маркетплейсов: эксперт раскрыл, почему бизнес переходит на доски объявлений

Продавцы бегут с маркетплейсов: эксперт раскрыл, почему бизнес переходит на доски объявлений

Миллиардные убытки: определена проблема кредитных рейтингов в России

Миллиардные убытки: определена проблема кредитных рейтингов в России

«Лестница вкладов»: эксперт рассказала, как не потерять доступ к деньгам

«Лестница вкладов»: эксперт рассказала, как не потерять доступ к деньгам

Доля селлеров на FBS у Wildberries выросла до 97,4%: эксперт назвал причины

Доля селлеров на FBS у Wildberries выросла до 97,4%: эксперт назвал причины

Две индексации за год: депутат Бессараб раскрыла, как вырастет страховая пенсия в 2027 году

Две индексации за год: депутат Бессараб раскрыла, как вырастет страховая пенсия в 2027 году

Срочный перерасчет от ЦБ: валюты резко подешевели перед выходными

Срочный перерасчет от ЦБ: валюты резко подешевели перед выходными

Правило 4%: аналитик раскрыл формулу финансовой свободы без работы

Правило 4%: аналитик раскрыл формулу финансовой свободы без работы

Налоговые льготы для пенсионеров: за что можно не платить до 1 декабря

Налоговые льготы для пенсионеров: за что можно не платить до 1 декабря

Формула пассивного дохода: экономист рассказала, что важно знать до открытия вклада

Формула пассивного дохода: экономист рассказала, что важно знать до открытия вклада

Лососевая путина – 2026 провалилась: эксперт заявил, что россиянам красной икры хватит до ноября

Лососевая путина – 2026 провалилась: эксперт заявил, что россиянам красной икры хватит до ноября

Минфин предложил поднять налог на вклады до 22%: эксперт объяснил, к чему это приведет

Минфин предложил поднять налог на вклады до 22%: эксперт объяснил, к чему это приведет

Добавьте mosregtoday.ru в избранное