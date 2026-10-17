Минфин предложил поднять налог на вклады до 22%: эксперт объяснил, к чему это приведет

1prime.ru: Солдатенкова объяснила предложение Минфина поднять налог на вклады

Экономика

Фото: [REGIONS/Татьяна Замятина]

Министерство финансов РФ накануне предложило включить проценты по банковским вкладам и другие пассивные доходы в основную налоговую базу с прогрессивной шкалой НДФЛ.

Согласно инициативе, ставка будет расти по мере увеличения годового дохода: до ₽2,4 млн — 13%, от ₽2,4 до ₽5 млн — 15%, свыше ₽5 млн — 18%, свыше ₽20 млн — 20%, а при доходе более ₽50 млн — 22%. Сейчас для процентного дохода по вкладам действует отдельная двухступенчатая шкала — 13 и 15%.

Для доходов за 2027 год планируют использовать максимальную ключевую ставку 2026 года — 16%. Необлагаемая сумма составит ₽160 тысяч. По действующему порядку при максимальной ключевой ставке 14% или ниже необлагаемый лимит был бы не более ₽140 тысяч.

В интервью агентству «Прайм» эксперт Инна Солдатенкова объяснила эту инициативу примером со вкладом ₽10 млн под 12% годовых, что дает ₽1,2 млн процентов. При зарплате ₽100 тысяч в месяц налог составит около ₽135,2 тысяч, при зарплате в ₽200 тысяч — ₽156 тысяч, при ₽500 тысячах — ₽187,2 тысяч. Разница зависит от того, на какую ступень прогрессивной шкалы выходит общий доход человека.

Изменения затронут и механизм уплаты. Сейчас налог рассчитывает ФНС по итогам года, а заплатить НДФЛ нужно до 1 декабря следующего года. Если поправки примут, банки станут налоговыми агентами и будут удерживать налог при выплате процентов после превышения необлагаемого лимита.

Окончательный расчет по всем счетам с учетом других доходов по-прежнему будет проводить ФНС. Если вклады находятся в одном банке, а доход не превышает ₽2,4 млн, платить самостоятельно, как правило, не понадобится.

Ранее экономист Инна Литвиненко ответила на слухи о масштабном банковском кризисе.

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