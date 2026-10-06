Миллиардные убытки: определена проблема кредитных рейтингов в России

Российский финансовый рынок столкнулся с системной уязвимостью: отсутствие реальной юридической ответственности аккредитованных рейтинговых агентств за ошибочные оценки становится критической угрозой для частных инвесторов. Ситуацию проанализировал Юрий Юденков, профессор факультета финансового и банковского дела РАНХиГС, в комментарии для Pravda.Ru .

Эксперт указал на то, что текущая модель работы четырех аккредитованных Центробанком структур — «Эксперт РА», АКРА, НКР и НРА — не гарантирует защиты прав граждан, вкладывающих деньги в ценные бумаги.

Проблема носит не единичный, а массовый характер. Ранее на заседании Экспертного совета по защите прав розничных инвесторов при Банке России представители Ассоциации институциональных и розничных инвесторов (АИРИ) официально заявили регулятору о частых случаях, когда присвоенные рейтинги не соответствуют реальному финансовому положению компаний. Инвесторы покупают активы, ориентируясь на высокие показатели надежности (например, уровень AAA), но в итоге сталкиваются с дефолтами эмитентов и прямыми убытками. При этом взыскать компенсацию с агентств практически невозможно. Для многих граждан исправить испорченную кредитную историю оказывается проще, чем вернуть средства, потерянные из-за неверных данных о надежности корпораций.

Юрий Юденков подчеркивает, что ответственность оценщиков фактически нулевая. Это роднит их с аудиторами, которые выдают положительные заключения банкам и компаниям, а через несколько месяцев у тех отзывают лицензию или начинается процедура банкротства. В западных финансовых системах за подобные просчеты предусмотрены жесткие санкции, вплоть до уголовного преследования и многомиллионных неустоек. В России же методология оценки остается непрозрачной и уязвимой для давления со стороны самих эмитентов, которые заинтересованы в получении высокого балла любой ценой.

По его словам, с точки зрения права, деятельность агентств регулируется Федеральным законом № 222-ФЗ. Агентства обязаны публиковать свои методологии и отказываться от присвоения рейтинга при недостоверности данных. Банк России обладает инструментами надзора: он может штрафовать агентства, временно запрещать им деятельность, требовать замены топ-менеджеров или аннулировать аккредитацию. Однако эти меры носят административный характер и не предусматривают прямой финансовой компенсации пострадавшим инвесторам. В 2026 году регулятор также определил критерии для использования рейтингов иностранных агентств, но основная нагрузка по оценке рисков внутри страны легла именно на отечественные структуры.

Эксперт резюмировал, что на фоне общего экономического давления и банкротства компаний в ряде секторов, качество экспертизы выходит на первый план. Когда убытки фиксируются в триллионных масштабах, а официальные отчеты скрывают угрозу дефолта, слепое доверие к рейтингам становится опасным. Ситуация усугубляется тем, что после ухода международных агентств вся нагрузка легла на отечественные организации. Пока критика в адрес оценщиков остается лишь словами, не подкрепленными финансовой ответственностью, риски розничных инвесторов будут оставаться стабильно высокими, а прибыль банков продолжит концентрироваться у ограниченного круга лиц, создавая перекосы в финансовой системе.

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