Свыше ₽5 млрд и 35 мер: Брынцалов раскрыл, как в Подмосковье поддерживают сельхозпроизводителей

Брынцалов: Подмосковье ежегодно направляет свыше ₽5 млрд на поддержку АПК

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В Московской области обсудят продление нулевой ставки единого сельскохозяйственного налога. Об этом в интервью REGIONS сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, поддержка аграриев остается безусловным приоритетом: ежегодно на АПК направляют свыше ₽5 млрд, действует 35 мер поддержки.

Нулевую ставку ЕСХН в регионе ввели в 2019 году на три года, затем продлили еще на пять лет. Мера оказалась востребованной: если в 2021 году налогом пользовались 740 юрлиц и ИП, то по итогам 2025 года — уже 854.

Брынцалов подчеркнул: задача — создать для сельхозпроизводителей максимально благоприятные условия и дать им долгосрочный, предсказуемый горизонт работы. С 2021 года число получателей субсидий превысило 1,5 тыс.

По словам председателя, это реальная возможность для фермера обновить технику, провести посевную и выйти на новый рынок. Депутаты будут анализировать, как работают уже принятые решения, и оперативно вносить корректировки, заключил Брынцалов.

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