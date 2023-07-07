ФРП Подмосковья предоставил предприятиям почти 400 миллионов рублей под реализацию проектов

Фонд развития промышленности Подмосковья с начала этого года предоставил работающим на территории региона компаниям льготные займы на 395 миллионов рублей. Об этом сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

В министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья уточнили, что льготный заем получило, в том числе, предприятие по производству одноразовой упаковки из Серпухова. Компания планирует приобрести технологическое оборудование. Средства займа составляют почти 80 процентов от общих затрат на проект, который намерены реализовать до конца года.

Директор Фонда развития промышленности Подмосковья Павел Ильин, в свою очередь, подчеркнул, что региональный ФРП постоянно расширяет портфель инструментов поддержки. Так, например, разработан новый продукт для инвесторов, которые реализуют на территории Московской области импортозамещающие проекты. Речь идет о займе до 150 миллионов рублей, предоставляемом под 1-4 процента годовых на срок до семи лет.

Кроме того, добавил Ильин, уже в августе стартует первый конкурс по грантам до 20 миллионов рублей. Это позволит компенсировать процент по кредитным договорам на приобретение или создания основных фондов предприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода областного бюджета.