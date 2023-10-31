Хакеры взломали сайт российской платежной системы «Мир» - СМИ

На российского оператора национальной платежной системы «Мир» совершена глобальная хакерская атака, передает РБК со ссылкой на источник в IT-отрасли.

Отмечается, что в атаке на «Мир» замешана хакерская группировка DumpForums. В то же время в НСПК «Мир» не подтвердили утечку данных с сайта платежной системы.

«Он является только визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре», — цитирует «Ъ» заявление НСПК.

Несмотря на вышеупомянутые заверения НСПК, сайт компании по состоянию на 2:00 по Москве 31 октября был недоступен для просмотра.