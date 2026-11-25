О том, почему Индия наращивает закупки российской нефти вопреки внешнему давлению и как это меняет расклад в мировой экономике, рассказал эксперт НИУ ВШЭ Георгий Асатрян в комментарии для Новости Mail . Поводом для обсуждения стали октябрьские данные Reuters и аналитика Vortexa Analytics.

В октябре нефтеперерабатывающие заводы Индии вышли на рекордный уровень закупок нефти — 5,58 млн баррелей в сутки, что на 4,7% выше сентябрьских значений и на 6,9% больше, чем в октябре прошлого года, передает Reuters. Объем российской нефти в этом потоке прибавил 3,5% к сентябрю и достиг 1,85 млн баррелей в сутки — это почти треть всего индийского импорта.

По словам эксперта НИУ ВШЭ и автора монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора» Георгия Асатряна, такие цифры говорят о растущих амбициях Дели и рациональном подходе к собственной экономике. Правительство во главе с Нарендрой Моди сталкивается с жестким прессингом со стороны США и Евросоюза, требующих свернуть экономические связи с Москвой, но не идет на уступки. Эксперт считает, что саммит в Шэньчжэне лишь подтвердил движение к многополярному миру, где вес незападных держав заметно увеличивается. Кроме того, между Россией и Индией выстроено глубокое военно-техническое партнерство, которое уже не подчиняется внешнему диктату, а появление самостоятельных центров силы делает мировую систему устойчивее.

По данным аналитиков Vortexa Analytics, с начала января по середину ноября 2026 года морские поставки российской нефти в Индию и Китай в сумме составили около 3,4 млн баррелей в сутки — более чем на 500 тыс. баррелей выше прошлогоднего уровня. На эти две страны сегодня приходится свыше 80% всего морского экспорта российской сырой нефти. Эксперты связывают рост отгрузок с перебоями поставок с Ближнего Востока и временным смягчением американского санкционного давления.

Ранее власти США пробовали сдержать закупки российского сырья третьими странами через тарифные угрозы — вплоть до пошлин в 100% для главных покупателей. Однако запуск этих мер отложили на 60 дней, чтобы просчитать последствия, среди которых Вашингтон опасался торгового конфликта с Индией и другими крупными экономиками.