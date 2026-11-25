Эксперты Авито Работы по итогам опроса 2 тыс. россиян выяснили: 24% жителей Москвы и Подмосковья уже брали выходной или подбирали даты отпуска ради премьеры фильма, сериала или видеоигры, еще 12% допускают такое в будущем. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на результаты исследования.

По данным опроса, в целом по стране мужчины готовы освободить рабочий день ради премьеры чаще женщин — 31% против 24%. Отгул по такому поводу оформляли 11% мужчин и 7% женщин, отпуск к дате релиза приурочивали 7% и 6% соответственно.

Среди событий, ради которых жители столичного региона берут выходной, лидируют крупные кинофестивали и премии в сфере кино и игр (34%), выход крупнобюджетного фильма (32%), нового сезона популярного сериала (26%), долгожданной видеоигры (25%) и финальной серии (23%). Главные мотивы — отдохнуть и сменить обстановку (38%), поделиться впечатлениями с друзьями в день релиза (34%) и посмотреть все без перерывов (24%). Еще 19% стремятся избежать спойлеров.

Среди тех, кто уже брал отгул или допускает такую возможность, 30% определились с датой будущего выходного, 38% готовы поступить так же при выходе интересного релиза. Категорически исключают такой вариант лишь 6%. О конкретных планах сообщили 40% респондентов 18–24 лет и 26% участников 25–34 лет.

Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов отметил, что женщины более избирательны: 45% готовы взять выходной под конкретный релиз против 39% среди мужчин. Зато мужчины чаще планируют отгул заранее — 29% знают дату, среди женщин таких 21%. По его словам, гибкий график и возможность взять отгул становятся важным фактором привлекательности работодателя, особенно для молодежи, которая ценит баланс работы и личных интересов.