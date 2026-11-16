В Волоколамском округе отметили 85-летие легендарного подвига героев-панфиловцев

Памятные акции развернулись на знаковых исторических точках — у мемориального комплекса «Героям-панфиловцам» близ разъезда Дубосеково и у братской могилы в деревне Нелидово. Осенью 1941 года именно на Волоколамском направлении решалась судьба Москвы: ожесточенные бои на этом рубеже стали переломным моментом в обороне столицы и навсегда вписали подразделение Ивана Панфилова в летопись Великой Отечественной войны.



Церемония у Дубосеково открылась торжественным выносом государственных флагов и боевого знамени прославленной дивизии под звуки гимна России. Почтить память павших воинов приехали представители Минобороны РФ, Российского военно-исторического общества, Мособлдумы, ветеранских объединений, а также юнармейцы и курсанты патриотических клубов. Событие объединило несколько государств: к акции присоединились официальные делегации и семьи из Казахстана и Кыргызстана.



Заместитель главы Волоколамского округа Надежда Большакова подчеркнула, что легендарная фраза «Велика Россия, отступать некуда — позади Москва» навсегда осталась символом несгибаемой воли защитников. По словам представителя Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майора Андрея Колесникова, именно стойкость 316-й стрелковой дивизии и соседних частей Красной армии сорвала планы противника и предопределила исход сражения за столицу.



О том, что подвиг панфиловцев не знает государственных границ, напомнил советник Посольства Кыргызской Республики в России Зымчыбек уулу Алмазбек. Он отметил, что на его родине спустя 85 лет по-прежнему свято чтят имена земляков, павших под Дубосеково, в том числе Дуйшенкула Шопокова — первого кыргызстанца, получившего звание Героя Советского Союза.



В числе почетных гостей мемориал также посетили научный директор РВИО Михаил Мягков, зампредседателя окружного Совета ветеранов Николай Воробьев и депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев. Парламентарий назвал Дубосеково святым местом для страны, где красноармейцы совершили невозможное и «ушли в бессмертие», проявив массовый героизм.



Участники митинга почтили память погибших воинов минутой молчания, после чего к подножию мемориала легли траурные венки и живые цветы. Для жителей Волоколамского округа история ноября 1941 года остается важнейшей частью локальной идентичности и живым наследием, которое бережно передают молодежи.