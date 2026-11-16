Школа № 14 в Электрогорске отметила 90-летие, выпустив 5 тысяч учеников

Школа № 14 в Электрогорске отметила 90-летие — торжественное мероприятие состоялось 14 ноября, в нем участвовал глава Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко. Об этом говорится в сообщении администрации муниципалитета.

Учебное заведение открылось в 1936 году и стало первой средней школой Павлово-Посадского округа. За девять десятилетий из ее стен вышли более 5 тысяч выпускников. Среди них — два Героя Советского Союза, два олимпийских чемпиона и чемпион мира, а также генералы, академики, врачи, инженеры и педагоги. По словам Криворучко, это история нескольких поколений местных жителей.



Сегодня школа продолжает развиваться: внедряет современные образовательные программы, реализует проекты «Математические классы» и «Предпрофессиональные классы», уделяет внимание профориентации и функциональной грамотности учеников — умению применять знания на практике.



Важное направление — патриотическое воспитание: в школе действует историко-краеведческий музей, открыты кадетские классы МЧС и Военно-патриотический клуб имени В. В. Владимирова, а в 2026 году заработал музей, посвященный специальной военной операции.

«Выражаю искреннюю благодарность педагогическому коллективу — 67 учителям и 46 воспитателям — за профессионализм, преданность своему делу и вклад в воспитание подрастающего поколения. Отдельно отмечу работу директора Ольги Викторовны Катковой, которая вносит значительный вклад в сохранение уникальных традиций и развитие учреждения, в том числе в рамках Мелиховской премии. Поздравляю педагогов, ветеранов педагогического труда, выпускников и учащихся с юбилеем школы!» — отметил Михаил Криворучко.

Он также пожелал школе дальнейшего процветания, новых достижений и талантливых учеников.