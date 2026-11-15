Священники советуют забыть фразу «пусть земля будет пухом»

Знакомая каждому фраза «пусть земля будет пухом» имеет древние языческие корни и восходит к античным эпитафиям, однако христианская церковь рекомендует заменить ее на искреннюю молитву. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказал клирик храма Ризоположения в Леонове, иерей Стахий Колотвин.

По словам священнослужителя, хотя церковь не вводит жестких запретов и не наказывает за произнесенные на похоронах слова, в этом выражении фокус внимания смещается не на Бога, а на саму землю. Фактически пожелание обращено к материальному миру, чтобы тело не испытывало тяжести погребения, в то время как христианская традиция призывает заботиться о загробной участи души и уповать на милость Господа.

Историки отмечают, что привычная фраза является калькой с латинской эпитафии «Sit tibi terra levis» («Пусть земля тебе будет легка»), а ее первоисточник и вовсе обнаруживается в древнегреческой трагедии Еврипида «Алкеста», написанной еще в 438 году до нашей эры. При этом в Древнем Риме изречение иногда использовалось в издевательском ключе или даже как завуалированное проклятие, чтобы потревоженные могильные кости стали легкой добычей для бродячих собак.

Иерей Стахий Колотвин пояснил, что если люди используют эту формулировку исключительно как вежливую дань уважения, злого умысла в этом нет. Тем не менее, для православных верующих предпочтительнее обращаться к Богу с традиционными молитвенными пожеланиями. Вместо привычного выражения священнослужители советуют произносить формулы «Царствие Небесное», «Вечная память» или «Упокой, Господи, душу усопшего», которые выражают главную христианскую надежду на вечную жизнь и прощение грехов.