Военком Москвы рассказал об альтернативе срочной службе для призывников

Московские призывники получили возможность заменить традиционную срочную службу специальным годовым контрактом в войсках беспилотных систем. Об этом в интервью ТАСС ко Дню призывника сообщил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Столичный призыв приобретает все более технологичный характер, поскольку город выступает пилотной площадкой для внедрения нововведений. Как пояснил Максим Локтев, у молодых людей появилась законная альтернатива: вместо обычной службы по призыву они могут подписать годовой контракт на службу в подразделениях БПЛА, причем этот период полностью засчитывается в качестве призывной повинности.

В рамках отбора на эти позиции армия ждет специалистов на должности операторов, инженеров и техников дронов. Военком подчеркнул, что преимущество при отборе отдается кандидатам, обладающим профильным опытом в сфере информационных технологий, радиоэлектроники, электротехники, а также увлекающимся авиамоделизмом.