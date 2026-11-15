Военком Москвы рассказал об альтернативе срочной службе для призывников

ТАСС: московским призывникам предложили службу в войсках беспилотных систем

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Московские призывники получили возможность заменить традиционную срочную службу специальным годовым контрактом в войсках беспилотных систем. Об этом в интервью ТАСС ко Дню призывника сообщил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Столичный призыв приобретает все более технологичный характер, поскольку город выступает пилотной площадкой для внедрения нововведений. Как пояснил Максим Локтев, у молодых людей появилась законная альтернатива: вместо обычной службы по призыву они могут подписать годовой контракт на службу в подразделениях БПЛА, причем этот период полностью засчитывается в качестве призывной повинности.

В рамках отбора на эти позиции армия ждет специалистов на должности операторов, инженеров и техников дронов. Военком подчеркнул, что преимущество при отборе отдается кандидатам, обладающим профильным опытом в сфере информационных технологий, радиоэлектроники, электротехники, а также увлекающимся авиамоделизмом.

Актуально

Читайте также

Плюс ₽36 тыс. от государства: как выжать максимум из ПДС в 2027 году

Плюс ₽36 тыс. от государства: как выжать максимум из ПДС в 2027 году

Пропавшего в Москве мужчину забили насмерть и завернули в пакет

Пропавшего в Москве мужчину забили насмерть и завернули в пакет

Лиса-пешеход приятно удивила автомобилистов в Немчиновке

Лиса-пешеход приятно удивила автомобилистов в Немчиновке

Шутка Павла Дурова о шпионках завирусилась на фоне скандала вокруг гендиректора Nvidia

Шутка Павла Дурова о шпионках завирусилась на фоне скандала вокруг гендиректора Nvidia

Секрет долголетия не сработал: дожил до 97, станцевал под Stayin' Alive и умер

«ZА любовь» в Наро-Фоминске: стартовал проект поддержки жен участников СВО

«ZА любовь» в Наро-Фоминске: стартовал проект поддержки жен участников СВО

Смертельная кормушка: биолог Слынько назвала продукты, вредные для птиц

Смертельная кормушка: биолог Слынько назвала продукты, вредные для птиц

Железо, щитовидка и храп: какие проблемы со здоровьем маскируются под обычную лень и усталость

Железо, щитовидка и храп: какие проблемы со здоровьем маскируются под обычную лень и усталость

Балтийский циклон: метеоролог дала детальный прогноз на неделю в Московском регионе

Балтийский циклон: метеоролог дала детальный прогноз на неделю в Московском регионе

Уникальные полотна на вставке «Образы вечности» можно увидеть до конца января

Уникальные полотна на вставке «Образы вечности» можно увидеть до конца января

Ангела Смерти с огромными крыльями заметили на прогулке в Егорьевске

Ангела Смерти с огромными крыльями заметили на прогулке в Егорьевске

Защита от снега и замыкания: эксперт оценил стоимость уличной гирлянды и правила ее монтажа

Защита от снега и замыкания: эксперт оценил стоимость уличной гирлянды и правила ее монтажа