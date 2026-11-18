Жители и организации подмосковного Красногорска продолжают формировать гуманитарные грузы для военнослужащих. Помощь собирают точечно — строго по запросам бойцов, чтобы на передовую поступало именно то, что сейчас необходимо.

Компания «Подъемник-О» совместно с Красногорским районным отделением «Боевого Братства» передала партию помощи бронегруппе. В груз вошли аккумуляторы, автомобильные шины, дрели, бензопилы, сварочное оборудование, крепеж, расходные материалы, комплекты для устройства колодцев, огнетушители и иные средства пожарной безопасности.



Еще один автомобиль с гуманитарной помощью отправился в Луганскую Народную Республику — туда, где служат 16 красногорцев. Груз сформировали в местном отделении партии «Единая Россия» при участии депутатов, волонтеров и неравнодушных жителей. Основу партии составили электроинструменты, нужные для обустройства блиндажей и мест размещения перед зимним периодом. По словам заместителя председателя Совета депутатов Красногорска Богдана Андриянова, при закупке учли все пожелания военнослужащих.



Как отметил депутат Московской областной Думы Артур Бадретдинов, вместе с жителями Красногорска стараются максимально исполнить все запросы. Работу ведут во взаимодействии с Ассоциацией ветеранов СВО Московской области и депутатом Государственной Думы Сергеем Колуновым; гуманитарные конвои отправляют практически еженедельно.