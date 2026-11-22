Осужденная за шпионаж экс-член правления «Интер РАО» Карина Цуркан добилась замены оставшейся части срока в колонии на принудительные работы, следует из судебных материалов, на которые ссылается ТАСС .

Повторное обращение суд удовлетворил 18 ноября 2026 года — со второй попытки, ведь в мае того же года производство по первому ходатайству о смягчении режима было прекращено. Напомним, Цуркан получила 15 лет лишения свободы по громкому шпионскому делу.

Задержание бывшего топ-менеджера произошло в июне 2018 года после длительной оперативной работы. По версии следствия, с 2004 года она за солидное вознаграждение взаимодействовала с молдавскими спецслужбами, а в 2015 году отправила Службе информации и безопасности Молдавии по закрытому каналу секретные данные об экспорте электроэнергии из России на Украину, полученные от замминистра энергетики — конечным адресатом, как считало следствие, были структуры НАТО.