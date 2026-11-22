Жительница Новокузнецка осталась без детских пособий из-за двух однофамильцев, которых по документам оформили на ее имя, передает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «112». По словам самой женщины, она столкнулась с бюрократическим тупиком даже после решения суда в свою пользу.

У 36-летней Ольги Г. трое родных детей — им 11, 10 и два года. В феврале она попробовала переоформить единое пособие через «Госуслуги», но получила отказ: по документам на ней числился мальчик Александр, якобы рожденный в 2016 году в Красноярске.

Позже выяснилось, что это не единственный сюрприз в базах данных — на женщину оказалась записана еще и девочка Кристина из Екатеринбурга. Оба ребенка носят ту же фамилию, что и Ольга, однако сама она уверяет, что никогда не бывала ни в Красноярске, ни в Екатеринбурге, а в ноябре 2016 года родила сына в Прокопьевске.

Ольга обращалась в Соцфонд, ЗАГС, прокуратуру и Следственный комитет. В итоге суд подтвердил, что она не является матерью этих детей, и предписал органам ЗАГС внести исправления. Сведения о девочке из архивов убрали, но запись о мальчике из Красноярска до сих пор висит на жительнице Новокузнецка.

Как рассказала сама женщина, красноярский ЗАГС запрашивает дополнительный экземпляр судебного решения, поэтому Соцфонд по-прежнему не назначает ей пособия. Между тем Ольга лишилась работы и осталась без средств к существованию.