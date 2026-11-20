Режим рециркуляции воздуха в автомобиле способен многократно усилить неприятные запахи в салоне — об этом свидетельствуют результаты компьютерной симуляции, представленной автором AeroJAX_CFD. Об этом пишет Авто Mail .

Специалист смоделировал два сценария с одинаковым источником условного пахучего вещества, проверив, как быстро распространяются кишечные газы при разных настройках климата. Выяснилось, что при нажатой кнопке рециркуляции концентрация неприятного аромата в салоне оказывается в пять раз выше, чем при стандартном притоке воздуха с улицы.

Причина проста: в этом режиме вентиляция почти не берет воздух снаружи, а просто гоняет его по кругу внутри закрытого пространства. В итоге любые неловкие «сюрпризы» не выветриваются, а с потоками воздуха разносятся по всему салону. Если же вовремя отключить рециркуляцию, уличный воздух быстро разбавит концентрацию и постепенно вытеснит запах наружу, спасая атмосферу в поездке.